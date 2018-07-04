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Adana'da, sulama kanalına giren kişi kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 17:03 | Son Güncelleme

Adana'da, sulama kanalına giren kişi kayboldu

Adana'da, sulama kanalında kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.

Mersin'den akrabası Musa Günay ile Adana'ya gezmeye gelen Sait Bulut (22), merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalına girdi.

Akrabasıyla yüzdüğü sırada akıntıya kapılan Bulut, bir süre sonra gözden kayboldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sualtı polisi, arama çalışması başlattı.

Musa Günay ise ifadesi alınmak üzere 100. Yıl Polis Merkezi'ne götürüldü.

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