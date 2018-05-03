HABER

Adana'da sulama kanalında ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 14:50 | Son Güncelleme

Adana'da sulama kanalında ceset bulundu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Güzelevler Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında erkek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı ekipler, kanaldaki cesedi kıyıya çıkardı.

Ön incelemede vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan kişinin cesedi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, cesedin kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e çağrıKılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e çağrı
Genç kabin memurundan kötü haberGenç kabin memurundan kötü haber
S&P kararı sonrası dolarda son durum! S&P kararı sonrası dolarda son durum!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana sulama kanalı

En Çok Okunan Haberler

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Son dakika! CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Son dakika! CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Seçmen sorgulama aracı açıldı! 2018 erken seçim için YSK'da seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen sorgulama aracı açıldı! 2018 erken seçim için YSK'da seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Merasim Sokak saldırısının faili Menafi Beyazıt Şırnak’ta öldürüldü!

Merasim Sokak saldırısının faili Menafi Beyazıt Şırnak’ta öldürüldü!

Antalya'da feci kaza! 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Antalya'da feci kaza! 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Nazif Okumuş'tan ülkücü camiayı karıştıracak açıklama: FETÖ'nün elini öpenler MHP'de milletvekili yapıldı

Nazif Okumuş'tan ülkücü camiayı karıştıracak açıklama: FETÖ'nün elini öpenler MHP'de milletvekili yapıldı

Türkiye'nin konuştuğu cinayetin altından yasak aşk çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu cinayetin altından yasak aşk çıktı!

Yunanistan sınırını geçtiği için gözaltına alınan kepçe operatörüne hapis cezası

Yunanistan sınırını geçtiği için gözaltına alınan kepçe operatörüne hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.