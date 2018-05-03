Adana'da sulama kanalında ceset bulundu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Güzelevler Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında erkek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı ekipler, kanaldaki cesedi kıyıya çıkardı.

Ön incelemede vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan kişinin cesedi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, cesedin kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

