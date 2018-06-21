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Adana'da sulama kanalında çocuğun kaybolduğu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 19:05 | Son Güncelleme

Merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına giren bir çocuğun akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbarı üzerine kurtarma ekipleri çalışma başlattı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sulama kanalına giren bir çocuğun akıntıya kapılarak kaybolduğu iddiasıyla arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeşiloba Mahallesi'ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında bir çocuğun akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kıyıdan akıntının olduğu yönde araçla ve yaya halde ilerleyerek araştırma yaptı.

Kaybolduğu belirtilen çocuğa kıyıdan yapılan araştırmada ulaşılamaması üzerine, olay yerine su altı ekibi çağrıldı.

Su altı ekibi, kayıp çocuğu bulmak için kanalda arama çalışması başlattı.

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