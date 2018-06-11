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Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 12:50 | Son Güncelleme

Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yolgeçen Mahallesi'ndeki sulama kanalında ceset olduğunu görenler durumu polise bildirdi.

Sudan çıkartılan erkek cesedi, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis, kimlik tespiti için çalışma başlattı.

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adana ceset sulama kanalı

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