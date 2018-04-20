Adana'da şüpheli ölüm

Adana'da bir kişinin, misafirliğe gittiği evin tuvaletinde düşerek yaşamını yitirdiği iddia edildi.
Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Murat B, evine misafirliğe gelen Mustafa Kezer'in (55) düşerek yaralandığı iddiasıyla 112 Acil Servis ekiplerini aradı.
İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekibi, yüzünde kan bulunan Kezer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, doktorun, ölümün şüpheli olduğu yönünde rapor hazırlaması üzerine çalışma başlattı.
Bilgisine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülen Murat B'nin, tuvalette elini yıkarken ses duyduğunu, daha sonra kontrol ettiğinde Kezer'i yatak odasında yerde yatarken bulduğunu söylediği öğrenildi.
Kezer'in cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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