Adana'da tarlada erkek cesedi bulundu

Adana'da tarlada 17 yaşındaki bir gence ait erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde tarladaki ağaç altında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, bu kişinin 17 yaşındaki Deniz Munzur Altun olduğunu ve öldüğünü tespit etti.

Ekipler çevrede yaptıkları incelemelerde, Altun'un cesedinin yanında çakmak gazı tüpü olduğunu gördü.

Hırsızlık suçundan ve uyuşturucu kullanımından emniyette kaydı olduğu belirtilen Altun'un aynı mahalledeki bir yetiştirme yurdunda barındığı öğrenildi.

Ceset, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.