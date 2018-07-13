Adana'da telefon dolandırıcılığı iddiası

Adana'da, telefonla kendisini polis olarak tanıtarak iki kişiyi dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde yaşayan Elife Zeytun'un, kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından dolandırdığı ihbarı üzerine adrese gitti.
Polis, kadının 3 bilezik ve 1 yüzüğünü alarak kaçan şüphelinin kullandığı aracın plakasını belirleyerek gidebileceği çevre illerin emniyet güçlerine haber verdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde durdurulan araçtaki şüpheli Fahri Ö. polis tarafından gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğüne getirilen Fahri Ö'nün, 22 Haziran'da Ceyhan ilçesinde yaşayan bir kadının altın bileziği ve 8 bin 600 lirasını da aynı yöntemle aldığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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