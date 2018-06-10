Adana'da temizlik bahanesiyle hırsızlık

Adana'da temizlik bahanesiyle girdiği apartmandaki daireden kumbara çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde apartmanda ikamet eden Emriye Ç, polisi arayarak evinin ahşap kapısının kırıldığını ve içinde 500 lira olan kumbaranın çalındığını bildirdi.

Olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, dairenin bulunduğu apartmandaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntüleri izleyen ekipler, merdivenleri temizleyen ve üzerinde bir temizlik firmasının isminin yer aldığı tişört bulunan kişinin hareketlerinden şüphelendi.

Zanlının, temizliğin ardından asansörle üst kata çıkıp bir süre sonra merdivenden elindeki poşetle indiği tespit edildi.

Ekipler, şüphelinin, hırsızlıktan emniyette kaydı bulunan Serkan K. olduğunu belirledi.

Polis tarafından yakalanan zanlının hakkındaki suçlamayı kabul ettiği ve kumbaradaki parayla borcunu ödediğini söylediği öne sürüldü.

Serkan K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

