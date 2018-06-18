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Adana'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 07:33 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 3'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde ve Ceyhan ilçesinde şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle evlere baskın düzenledi.

Koçbaşıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, aralarında 3 kadının da bulundu kent merkezinde 12, Ceyhan ilçesinde ise 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, zanlıların evlerinde arama yaptı.

Ekiplerin adreslerdeki çalışması sırasında bazı polisler sokak girişlerinde önlem aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
adana PKK/KCK terör operasyonu

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