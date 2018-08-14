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Adana'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 07:03 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında 10 kişi yakalandı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunduğu ve kentte sokak eylemi düzenleyebileceği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kişilerin adreslerini tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 14 eve eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Söz konusu adreslerde arama yapan ekipler, 10 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
adana operasyon PKK/KCK terör

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