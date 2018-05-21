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Adana'da terör örgütü DEAŞ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 14:10 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanıklar A.T. ve Ü.A. ile avukatları katıldı.

Diğer tutuksuz sanıklar N.T, K.D, M.S. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı sanık A.T'ye dijital veri inceleme raporunu okuyarak cep telefonunda terör örgütünün üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'a ait ses kayıtlarının bulunduğu bilgisini okudu.

Telefonundaki ses kayıtlarından haberinin olmadığını ileri süren sanık A.T, "Ebu Hanzala'ya ait hiçbir dokümanı, ses kaydını telefonuma yüklemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık Ü.A. da terör örgütüyle ilgisinin olmadığını belirterek beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise eksik hususların giderilmesi ve duruşmaya gelmeyen sanıklar hakkında yakalama kararının çıkarılması yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanıklar N.T, K.D, M.S, hakkında yakalama emri çıkarılmasını kararlaştırarak eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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