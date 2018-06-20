Adana'da terör örgütü DEAŞ davası

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan iki sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.
11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Suriye uyruklu Ahmet K. ile Ömer Y. ve avukatları katıldı.
Ömer Y. savunmasında, DEAŞ terör örgütüyle bir ilgisinin olmadığını ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını iddia ettti.
Hakkındaki tanık beyanlarının kabul etmediğini belirten sanık Ömer Y, tahliyesini ve beraatini talep etti.
Suriye uyruklu Ahmet K. da terör örgütü üyesi olmadığını savunarak "Herhangi bir terör faaliyetine katılmadım. Suriye'deki iç savaştan Adana'ya geldiğimden bu yana terzilik yapıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum." dedi.
Cumhuriyet savcısı ise sanıkların üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.
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