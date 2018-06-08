Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada 19'u tutuklu 62 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Abdülhakim Yıldız, Agit Bakır, Emine Ceylan, Enver Güler, Fahrettin ve Fikret Sümer, Fikriye Aksoy, Hasan Bağış, İsmet Aydın, Medine Bakır, Özcan Yıldız, Sipan Kaya, Şemsettin Oğuz, Şükran Aydoğan, Mustafa Koç, Cuma Güven, Mazlum Tan, Barış Rojvan Pişkin, Kemal Torlak ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Tutuklu sanıklardan Emine Ceylan, savunmasında evini kullanmaları için hiçbir örgüt mensubuna vermediğini ve hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini söyledi.
Kız kardeşinin terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığını ve Kandil'e, kardeşini geri dönmeye ikna etmek için gittiğini öne süren sanık Ceylan, "Annemin sağlık sorunları mevcuttur. Kandil'e annemin durumunu kardeşime anlatarak geri dönmesi için gittim. Kandil'de görüntülerde yer alan kişi benim. Bunların yasak olduğunu bilmiyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.
Tutuklu sanık Abdulhakim Yıldız da örgütün Adana'da toplumsal alan sorumlusu olmadığını öne sürerek, hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini söyledi.
Örgütün dağ kadrosuyla irtibatının olmadığını ve "Hekim" kod adını kullanmadığını iddia eden sanık Yıldız, tahliyesini ve beraatini istedi.
Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraatlerini istedi.
Cumhuriyet savcısı, kuvvetli suç şüphesi dikkate alınarak tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı yönünde mütalaa sundu.
Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak sanıklar Fikriye Aksoy, Mustafa Koç, Şemsettin Oğuz, Hasan Bağış, İsmet Aydın, Fahrettin Sümer, Emine Ceylan, Medine Bakır ve Şükran Aydoğan'ın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi ve duruşmayı erteledi.
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