Adana'da terör örgütü PKK/KCK davası

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada 19'u tutuklu 62 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Abdülhakim Yıldız, Agit Bakır, Emine Ceylan, Enver Güler, Fahrettin ve Fikret Sümer, Fikriye Aksoy, Hasan Bağış, İsmet Aydın, Medine Bakır, Özcan Yıldız, Sipan Kaya, Şemsettin Oğuz, Şükran Aydoğan, Mustafa Koç, Cuma Güven, Mazlum Tan, Barış Rojvan Pişkin, Kemal Torlak ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Emine Ceylan, savunmasında evini kullanmaları için hiçbir örgüt mensubuna vermediğini ve hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

Kız kardeşinin terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığını ve Kandil'e, kardeşini geri dönmeye ikna etmek için gittiğini öne süren sanık Ceylan, "Annemin sağlık sorunları mevcuttur. Kandil'e annemin durumunu kardeşime anlatarak geri dönmesi için gittim. Kandil'de görüntülerde yer alan kişi benim. Bunların yasak olduğunu bilmiyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.