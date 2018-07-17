Adana'da terör örgütü propagandası davası

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında hakkında sosyal medya hesabı üzerinden ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya HDP Parti Meclisi üyesi tutuksuz sanık B.K. ve avukatı katıldı.

Kimlik tespitinin ardından söz hakkı verilen sanık B.K, iddianameye konu olan sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ve paylaşımları kendisinin yaptığını söyledi.

Paylaşımlarından ötürü suç işleme amacının bulunmadığını savunan sanık B.K, mahkemeden beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise gelmeyen yazı cevaplarının beklenilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

