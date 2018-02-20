Adana'da terör sanıklarına hapis cezası

Adana'da "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör propagandası yapma" gibi suçlardan yargılanan 20 sanıktan 11'ine 5 aydan 13 yıl 2 ay 22 güne kadar hapis cezası verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tamamı tutuksuz olan 20 sanık katılmadı. Sanıkların avukatları ise duruşmada hazır bulundu.
Avukatlar, sanıklar hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma", "kamu görevlisine karşı görevi yaptırmamak için direnme", "toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar etme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından sanıklardan terör örgütü TKKKÖ ile ilişkili DEV-PAR il yöneticilerin de bulunduğu 11'i 5 aydan 13 yıl 2 ay 22 güne kadar hapis cezasına çarptırıldı.
Sanıklardan 9'unun ise beraatine karar verildi.
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