HABER

Adana'da 'Toplu Gitar Çalma Rekor Denemesi'nde istenilen sayıya ulaşılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 18:13 | Son Güncelleme

ADANA'da, bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' etkinlikleri kapsamında 'Toplu Gitar Çalma Rekor Denemesi' yapılırken, istenilen sayıya ulaşılamadı.

Adana'da 'Toplu Gitar Çalma Rekor Denemesi'nde istenilen sayıya ulaşılamadı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ADANA'da, bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' etkinlikleri kapsamında 'Toplu Gitar Çalma Rekor Denemesi' yapılırken, istenilen sayıya ulaşılamadı.
Beyazevler Mahallesi'ndeki çamlık alanda gerçekleştirilen rekor denemesine, çok sayıda müziksever gitarıyla katıldı. 6 bin 346 kişiyle Polonya'da bulunan rekoru kıracak kişi sayısına Adana'daki denemede ulaşılamadı. Sanatçı Serhan Kelleözü'nün öncülüğünde 'Akdeniz Akşamları' şarkısı, denemeye katılanlar tarafından toplu olarak çalınıp, söylendi. Şarkının bestecisi Kelleözü, "Bu, bir başlangıç oldu. Süpersiniz. Seneye daha iyisi olacak" dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise festivalde eşiyle birlikte gitar çaldı.

FOTOĞRAFLI

Adana'da 'Toplu Gitar Çalma Rekor Denemesi'nde istenilen sayıya ulaşılamadıAdana'da 'Toplu Gitar Çalma Rekor Denemesi'nde istenilen sayıya ulaşılamadıAdana'da 'Toplu Gitar Çalma Rekor Denemesi'nde istenilen sayıya ulaşılamadıAdana'da 'Toplu Gitar Çalma Rekor Denemesi'nde istenilen sayıya ulaşılamadı

Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim olmadıEski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim olmadı
WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Katliamın bilançosu ağırlaşıyor! 30 sivil öldüKatliamın bilançosu ağırlaşıyor! 30 sivil öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçaktan dumanlar yükseldi

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçaktan dumanlar yükseldi

İstanbul'da 'bedava midye' izdihamı! Binlerce kişi Beşiktaş'a hücum etti

İstanbul'da 'bedava midye' izdihamı! Binlerce kişi Beşiktaş'a hücum etti

İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

Bodrum'da büyük patlama ve yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bodrum'da büyük patlama ve yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade

Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.