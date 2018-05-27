Adana’da trafik kazaları: 2 ölü

Ceyhan ilçesinde iki ayrı yerde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk iki kişi yaşamını yitirdi.

Celal T. yönetimindeki 01 FBP 22 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi yakınında aniden yola çıkan 5 yaşındaki Murat Demir'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolda sürüklenen küçük çocuk kaza yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri sürücü Celal T'yi gözaltına aldı.

Diğer kazada ise Abdullah Ertaş yönetimindeki 01 HN 178 plakalı otomobil, Sarımazı yolu Çiftlikhat Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Sürücü Ertaş kaza yerinde yaşamını yitirdi.

