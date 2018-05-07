Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yadigar Vural yönetimindeki 79 DZ 057 plakalı hafif ticari araç, Adana-Mersin otobanında, Mersin yönüne seyir halindeyken aynı yöne giden Hüseyin Serindere yönetimindeki 31 RAM 33 tıra arkadan çarptı.
Kazada, şoför Vural olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan Hurşit Çetin ile üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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