HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 23:17 | Son Güncelleme

Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sakarya Mahallesi'nde Recep K. (22) kontrolündeki 01 FCJ 74 plakalı cip, demiryolu mevkisinde Turan Keneç (42) yönetimindeki 51 BM 812 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Keneç öldü. Motosiklette bulunan ve adı öğrenilemeyen 2 kadın yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Cip sürücüsü Recep K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

PARTNER Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu! Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu!
Ömer Turan'dan Ali Koç göndermeli yeni La Casa de Papel yorumuÖmer Turan'dan Ali Koç göndermeli yeni La Casa de Papel yorumu
"Şehitlerimizin emanetine gözümüz gibi sahip çıkacağız"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Kaza Seyhan

En Çok Okunan Haberler

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: AK Parti'nin seçimi kaybedeceği netleşti

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: AK Parti'nin seçimi kaybedeceği netleşti

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

Adem-Turabi kavgasında yeni gelişme: Acun’un önünde teklif etti! Her şey serbest

Adem-Turabi kavgasında yeni gelişme: Acun’un önünde teklif etti! Her şey serbest

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji uyardı: Salı gününe dikkat

Meteoroloji uyardı: Salı gününe dikkat

Ömer Turan'dan Ali Koç göndermeli yeni La Casa de Papel yorumu

Ömer Turan'dan Ali Koç göndermeli yeni La Casa de Papel yorumu

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Manisa'da Sırrı Sakık’ın mitingi öncesi HDP'liler ile vatandaşlar arasında kavga!

Manisa'da Sırrı Sakık’ın mitingi öncesi HDP'liler ile vatandaşlar arasında kavga!

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.