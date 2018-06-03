Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sakarya Mahallesi'nde Recep K. (22) kontrolündeki 01 FCJ 74 plakalı cip, demiryolu mevkisinde Turan Keneç (42) yönetimindeki 51 BM 812 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Keneç öldü. Motosiklette bulunan ve adı öğrenilemeyen 2 kadın yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Cip sürücüsü Recep K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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