Adana'da trafik kazası: 1 yaralı

Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 33 NUR 33 plakalı kamyonetin sürücüsü Gökhan Arık, Adnan Kahveci Bulvarı'nda bir araca çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kaldırıma çıkan kamyonet, yolun kenarında park halindeki 5 araca çarparak durabildi.

Kazada yaralanan Arık, Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.