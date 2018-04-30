Adana'da trafik kazası: 10 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde dolmuşun trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.
D-400 karayolunda Ahmet A'nın kullandığı 01 M 0180 plakalı dolmuş, Trafik Kavşağı'ndaki kırmızı ışıkta bekleyen 8 otomobil, iki motosiklet ve bir bisiklete çarptı.
Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
LPG'li otomobildeki gaz sızıntısı nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı.
Kazada yaralanan 10 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Dolmuş şoförü, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
Çalışmalar nedeniyle ulaşıma kapanan karayolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
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