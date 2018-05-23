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Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 06:09 | Son Güncelleme

Kontrolden çıkan hafif ticari aracın iki otomobile ve refüjdeki ağaca çarpması nedeniyle yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da hafif ticari aracın iki otomobile ve refüjdeki ağaca çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 01 ADA 78 plakalı hafif ticari araç, merkez Seyhan ilçesi Doktor Sadık Ahmet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak önce 16 JT 794 plakalı otomobile, ardından refüjdeki ağaca, daha sonra ise 01 EDY 19 plakalı otomobile çarptı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile aynı araçta bulunan bir kadın yaralandı.

Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol ise çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
adana Kaza

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