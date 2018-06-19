Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmail Targan (33) yönetimindeki 01 EID 65 plakalı otomobil, Varsaklar Mahallesi Adana Caddesi Deliçay köprüsü civarında köprü korkuluklarına çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Targan'la yanında bulunan İbrahim Sayan (36) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
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