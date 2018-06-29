HABER

Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 17:22 | Son Güncelleme

Merkez Yüreğir ilçesinde ağaca çarpan otomobilde sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Serinevler Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda Nazım Özdemir idaresindeki otomobil, refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada sürücü Özdemir ile yanındaki Recep Özer araçta sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan iki kişiyi araçtan çıkarttı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

PARTNERGenç kızlar sokağa çıkıp galibiyeti böyle kutladıGenç kızlar sokağa çıkıp galibiyeti böyle kutladı
Otomobile giren yılanın çıkması için son çare süt bırakıldıOtomobile giren yılanın çıkması için son çare süt bırakıldı
Otomobilin çarptığı yaralı köpeğe yardım eli uzandıOtomobilin çarptığı yaralı köpeğe yardım eli uzandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 yaralı adana AĞAÇ otomobil sıkışma trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

CHP'li Gürsel Erol bakın kimin torunu çıktı!

CHP'li Gürsel Erol bakın kimin torunu çıktı!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Bitlis'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kameraya böyle yansıdı!

Bitlis'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kameraya böyle yansıdı!

HDP Milletvekili Leyla Güven tahliye edilmeden yeniden tutuklandı

HDP Milletvekili Leyla Güven tahliye edilmeden yeniden tutuklandı

Muharrem İnce'nin nerede olduğu ortaya çıktı! Seçimden sonraki ilk cuma namazını Marmaris'te kıldı

Muharrem İnce'nin nerede olduğu ortaya çıktı! Seçimden sonraki ilk cuma namazını Marmaris'te kıldı

Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!

Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!

Üniversiteli genç hayatını kaybetti, festival iptal edildi

Üniversiteli genç hayatını kaybetti, festival iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.