Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

Adana'da otobüs ile minibüsün çarpması sonucu 2 yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Büyükşehir Belediyesine ait Fatih Oğuz yönetimindeki 01 DYM 34 plakalı otobüs ile Ramazan Şahin'in kullandığı 01 M 0066 plakalı minibüs, merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'ndaki bir durakta çarpıştı.

Kazada yaralanan yolcular Yusuf Can ve Fetih Boyacı, 112 Acil Servis ekiplerince götürüldükleri hastanede tedavi altına alındı.

İki yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

