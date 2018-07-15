Adana'da trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı

Adana'da otoyolda park alanı girişindeki korkuluklara ve işaret levhasına çarpan hafif ticari araçta bulunan 3 kişi öldü, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücünün kimliği öğrenilemeyen 27 VP 325 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Seyhan park alanı mevkisinde kontrolden çıkarak park alanı girişindeki korkuluklara çarptı.

İşaret levhasına çarparak durabilen aracın sürücüsü ile yanındaki biri kadın iki kişi yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ekipler ölen ve yaralananların kimliklerinin tespiti için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

