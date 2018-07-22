Adana'da trafik kazası: 5 yaralı

Adana'da refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İmamoğlu ilçesinden il merkezi istikametine seyreden Merve Nur Poyraz idaresindeki 01 YU 905 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi Mustafalar Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Devrilen otomobildeki sürücü Poyraz ile Şeyma Çetin, Kiraz Gül Özkan, Muhammet Seyit Özkan ve Havva Özkan yaralandı.
Yaralılar, vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bu arada, kaza sırasında aracın motor kısmının da yerinden çıkarak yola savrulduğu görüldü.
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