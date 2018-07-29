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Adana'da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 17:09 | Son Güncelleme

Adana'da trafik kazası: 5 yaralı

Adana'da bir traktör ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Mustafa Tüzel yönetimindeki 01 DUM 11 plakalı traktör, Halil Demir idaresindeki 01 GN 394 plakalı otomobil ve Mahmut Canpolat kontrolündeki 34 UY 1601 plakalı otomobil merkez Sarıçam ilçesi Kılıçlı Mahallesi Kozan Yolu'ndaki kavşakta çarpıştı.

Sürücü Demir ve aynı araçtaki Serkan Çoban, Hidayet Güler, Nihat Göçer ile Hüseyin Şeker yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, temizlik çalışmalarının ardından açıldı.

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5 yaralı Jandarma Sarıçam traktör zincirleme kaza

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