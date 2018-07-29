Adana'da trafik kazası: 5 yaralı

Adana'da bir traktör ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Mustafa Tüzel yönetimindeki 01 DUM 11 plakalı traktör, Halil Demir idaresindeki 01 GN 394 plakalı otomobil ve Mahmut Canpolat kontrolündeki 34 UY 1601 plakalı otomobil merkez Sarıçam ilçesi Kılıçlı Mahallesi Kozan Yolu'ndaki kavşakta çarpıştı.
Sürücü Demir ve aynı araçtaki Serkan Çoban, Hidayet Güler, Nihat Göçer ile Hüseyin Şeker yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, temizlik çalışmalarının ardından açıldı.
Koray Aydın'ın olay yaratan gafına MHP'den ilk tepki
Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı
Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı
CHP'de kritik gün yarın! Delegelere sıkı markaj
Tecavüzcü kocadan mide bulandıran savunma! 'Boşanacağız senden hatıra kalsın'
ABD'nin Iowa eyaletinde kaybolan insanlar halkta paniğe neden oluyor
Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'
Feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Utanç verici fotoğraf! Boşanıyorlar...
Xiaomi Mi Max 3 Pro tepki çekti
Okuyucu Yorumları 0 yorum