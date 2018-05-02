Adana'da trafik kazası: 7 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Fettah Peksoy'un kullandığı 80 AL 085 plakalı otomobil, Kozan-Adana karayolunun Tufanlı Mahallesi yakınlarında yol kenarında duran Durdu Mehmet Usta'nın yönetimindeki 01 VBU 25 plakalı otomobile çarptı.
Kazada sürücüler ile Elif, Baki ve Dürdane Ekici ile Ahmet Usta ve Cennet Demirkıran yaralandı.
Yaralılar Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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