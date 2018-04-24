Adana'da trafik polisinin yargılandığı cinayet davası

Adana'da tartıştığı iki dayısı ve kuzenini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan polis memuru Görkem Elbadi'nin görülen son duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, Elbadi hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesini talep etti. Adana 1. ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmaya tutuklu sanık Görkem Elbadi ile müdahiller İmren Bakubala, Uğur, Ganime ve Yelda Barak ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen mobilya şirketi sahibi Mehmet Erdem, olayın gerçekleşmesinden 5 dakika sonra olay yerine geldiğini belirterek "Olayın oluşunu görmedim. Ben maktul İlyas Barak ile çalışıyordum. Ben ihracatçıyım. İlyas imalatçı olduğu için onun ürünlerini satıyordum. Görkem, İlyas’ın ortağı değildi. Firma İlyas’ın şahsi firmasıydı.” dedi. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, savcıdan esas hakkındaki mütalaasını vermesini istedi. Savcı mütalaasında, sanık Görkem Elbadi’nin Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis memuru olarak çalıştığını, daha önce ise dayıları İlyas ve Ümit Barak ile birlikte mobilya işi yaptıklarını belirtti. Mütalaada ayrıca, yaptıkları iş nedeniyle aralarında parasal konularda anlaşmazlıklar olduğu, olay tarihinde sanık polis memuru Elbadi’nin Adana’ya geldiği, dayıları Ümit ve İlyas Barak ve akrabası Onur Bakubala arasında ticari işlerden kaynaklı tartışma çıktığı, tartışma sonunda sanığın, tabanca ile her 3’ünü de öldürdüğü, olayla ilgisi olmayan Abdulsamed Hamed’i de yaraladığı ifadelerine yer verildi.

Sanık polis memurunun savunmasında, kendisine karşı saldırı sonucu silahını ateşlediğini ifade ettiğini hatırlatan savcı, mütalaasında şunları kaydetti: “Ancak, meşru müdafaa ya da tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektirir dosyada delil görülmediği, yine sanığın eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiği yönünde de kararı verdikten sonra özellikle aradan geçen zamanın yeterli olduğu yönünde delil bulunmamakla birlikte tasarlayarak öldürme, yasal savunma ya da tahrik hükümlerinin uygulanmasına gerek olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle sanık Elbadi'nin kasten adam öldürme suçlarından 3 kez müebbet, yaralama suçundan da 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasını, diğer sanık Güven'in ise suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığından beraatine karar verilmesini talep ederim." Okunan mütalaa sonrası söz verilen müdahillerden öldürülen Onur Bakubala'nın annesi İmren Bakubala, oğlunun 3 yıl Ümit Barak'ın yanında çalıştığını belirterek “Oğluma evladı gibi sahip çıktı. Görkem’de oradaydı, birlikte çalıştılar. Yanlışlarını görünce dayısı Görkem’i işten çıkardı. Oğlumu acı çektirerek öldürmüştür. Maktullerin hiçbir suçu yoktur, sanığın idamını istiyorum.” dedi.