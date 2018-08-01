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Adana'da trenin çarptığı kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 04:08 | Son Güncelleme

Adana'da trenin çarptığı kişi yaralandı

Adana'da raylarda alkol aldığı iddia edilen kişi trenin çarpması sonucu yaralandı.

Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde raylarda alkol aldığı öne sürülen Mustafa Ö'ye (44), Mersin'den Ceyhan istikametine giden bir yük treni çarptı.

Olayda yaralanan Mustafa Ö, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bir süre inceleme için bekletilen tren ise işlemlerin tamamlanmasının ardından yoluna devam etti.

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adana Kaza tren Yüreğir

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