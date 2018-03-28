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Adana’da Tuhafiyeciler Manifaturacılar ve Züccaciyeciler Esnaf Odası Genel Kurulu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 20:54 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan Tuhafiyeciler Manifaturacılar ve Züccaciyeciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu gerçekleşti.İki liste ile girilen seçimde mevcut başkan Mustafa Yıldırım 93 oy ile yenide göreve seçilirken rakibi Recep Doğanay 59 oy toplayabildi.

Adana’da Tuhafiyeciler Manifaturacılar ve Züccaciyeciler Esnaf Odası Genel Kurulu

Adana’nın Ceyhan Tuhafiyeciler Manifaturacılar ve Züccaciyeciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu gerçekleşti.
İki liste ile girilen seçimde mevcut başkan Mustafa Yıldırım 93 oy ile yenide göreve seçilirken rakibi Recep Doğanay 59 oy toplayabildi. Seçimde ise 5 oy geçersiz sayıldı. Başkan Mustafa Yıldırım’ın yönetimi ise şu isimlerden oluşuyor:
“Tuncer Karabey, Recai Akbolat, Halit Gümüşsoy, Erdal Eren, Seyfettin Temiz, Vural Topal, denetim de ise Abdullak Özbek, Yakup Vejdi Usluar ve Seyit Mustafa Nazsız.”

Adana’da Tuhafiyeciler Manifaturacılar ve Züccaciyeciler Esnaf Odası Genel Kurulu

Adana’da Tuhafiyeciler Manifaturacılar ve Züccaciyeciler Esnaf Odası Genel Kurulu

Adana’da Tuhafiyeciler Manifaturacılar ve Züccaciyeciler Esnaf Odası Genel Kurulu

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