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Adana'da 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 16:28 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin ilk ve tek sokak karnavalı olan, 5 yılda dünyanın sayılı karnavalları arasına giren 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' için yaklaşık 1,5 milyon kişi Adana sokaklarında buluştu.

Adana'da 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' coşkusu

ADANA, (DHA) - TÜRKİYE'nin ilk ve tek sokak karnavalı olan, 5 yılda dünyanın sayılı karnavalları arasına giren 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' için yaklaşık 1,5 milyon kişi Adana sokaklarında buluştu.
Baharı müjdeleyen portakal çiçekleri kokularının eşliğinde, 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın coşkusunu yaşayanlar, kenti şölen alanına dönüştürdü. Bu yıl 6'ncı kez düzenlenen karnavaldaki etkinliklere katılanlar, rengarenk giysileriyle sokak ve caddeleri doldurdu. Tüm otellerde doluluk oranına ulaşılan Adana'ya yurt içinden ve yurt dışından 100 bin kişinin geldiği tahmin ediliyor. Adanalılarla birlikte karnavala katılımcı sayısının da 1,5 milyonu aştığı belirtiliyor. Karnavalda eğlenceli etkinliklerin yanı sıra 120'ye yakın kültürel, sanatsal ve sportif aktivite gerçekleştirildi.
KOSTÜMLÜ KORTEJ İLGİ ÇEKTİ
'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın simgesi durumundaki kortej geçişi, bu yıl Merkez Park'ta gerçekleştirildi. Karnaval için Adana dışından gelenlerle birlikte yaklaşık 200 bin kişinin izlediği kortej geçişinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Aylar öncesinden hazırladıkları giysi ve aksesuarlarıyla korteje katılanlar, halkı selamladı. Kortej yürüyüşünün ardından yapılan resmi açılış sonrası müzisyen Kıraç sahne aldı. Kıraç'ın performansının ardından her yıl olduğu gibi dilek fenerleri 'sevgi' ve 'dostluk' için gökyüzüne bırakıldı.
ÜNLÜLER GEÇİDİ
'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' kapsamında, Adana'da iş ve sanat camiasından ünlü isimler ağırlandı. Karnaval için kente gelenler arasında Ayşegül Aldinç, Kıraç, Menderes Samancılar, Feridun Düzağaç, Haluk Levent, Bulutsuzluk Özlemi, Redd grubu üyeleri, Kalben, Birol Güven, Tamer Karadağlı, Demir Karahan, Ercan Kesal, Nebil Özgentürk, Melike Güner, Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, Yüksel Arıcı, Erdal Cindoruk, Galip Erdal, Rıza Akın, Güvenç Dağüstün, Derya Alabora, Jehan Barbur, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, Alper Saldıran, Rıza Esendemir, Dilara Koçak ve Açelya Akoyun yer aldı. Bir süredir Adana'da yaşayan Yeliz Yeşilmen de gelen konuklara ev sahipliği yapıp, konuklarına kentin güzelliklerini anlattı.
KOSTÜM TASARIM YARIŞMASI
Karnavalda her yıl düzenlenen 'Kostüm Tasarım Yarışması' yine heyecanla izlendi. Yarışmada fütüristik moda anlayışı ile 'Portakal Çiçeği Karnavalı'nın ruhunu yansıtan kostümler arasından İstanbul'dan Gülşah Çiftçi Konak, tasarladığı kostümle birinci oldu. Arı neslinin korunmasına dikkat çekmek için yarışmacıların kanatlı olarak tasarladığı giysiler arasından ikinci Asya Yacılar olurken, üçüncülüğü de Büşra Baykal elde etti. 'Kostüm Yarışması'nın finalinin ardından Ayşegül Aldinç sahne aldı.
'EKONOMİK CANLANMA GERÇEKLEŞİYOR'
Karnavalın fikir önderi Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, ekonomik açıdan yalnızca Adana'ya değil; komşu kentlere de fayda sağlandığına dikkat çekti. Adana ile birlikte komşu kentlerdeki otellerin de doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını kaydeden Bozkurt “Adana'da şu anda 1,5 milyon kişi olduğu söyleniyor. Karnaval büyük boyutlarda turizm hareketi yarattı. Her yıl 80- 85 milyon liralık 'Portakal Çiçeği Karnavalı' ekonomisi oluşuyor. Komşu kentleri de sayarsak bu rakam 100 milyon TL'ye ulaşıyor” dedi.
Bozkurt, karnavalın sadece ekonomik açıdan değil; kültürel açıdan da önemli boşluğu doldurduğunu da belirterek, “Geçen 6 yılda 500'den fazla kültürel, sanatsal ve sportif etkinlik gerçekleştirildi. Böylelikle kültür, sanat, spor gibi bir çok alanda eşsiz bir yetenek kaynağı olan Adana'da, hem deneyimli sanatçılara, hem de eserlerini ilk kez halkla paylaşma amacını taşıyan genç sanatçılara bu imkan sağlanmış oldu” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Adana'da 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' coşkusuAdana'da 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' coşkusuAdana'da 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' coşkusuAdana'da 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' coşkusu

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