Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu satıcısını yakalayan polis, yaptığı aramada toprağın altına gizlenmiş 14 gram eroin ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Tim Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisini aldı.
Olay yerine giden ekipler şüpheli Fırat H'yi yakaladı.
Şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde bulunamazken, çevrede yapılan aramada üzeri toprakla örtülerek kamufle edilmiş küçük paketler halinde 14 gram eroin ele geçirildi.
Bunun üzerine şüpheli Fırat H, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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