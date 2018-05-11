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Adana’da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 08:55 | Son Güncelleme

Zehir tacirlerine uyuşturucu temin ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Adana’da zehir tacirlerine uyuşturucu temin ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “torbacı” diye tabir edilen zehir tacirlerine uyuşturucu temin ettiği belirlenen Hüseyin A.'yı (30) takibe aldı.

Polis, zanlıyı merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’ndeki evinde gözaltına aldı. İki sahte kimlikle polis ekiplerini kandırmaya çalışan şüpheli emniyete götürüldü.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada 2 kilo 303 gram esrar, bin 515 uyuşturucu hap, bir miktar kokain, hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Farklı suçlardan 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen Hüseyin A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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