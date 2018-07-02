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Adana'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 00:13 | Son Güncelleme

Metro köprüsünün ayağına gizlenmiş yaklaşık bir kilo esrar ele geçirildi - Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da düzenlenen operasyonda yaklaşık bir kilo esrar ele geçirildi, olayla ilgili 7 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Beşocak Mahallesi Depboy Caddesi'nde, metro köprüsünün altında bekleyen şüpheli kişiler olduğunu belirledi.

Ekipler, bölgeye giderek şüpheli 7 kişiyi yakaladı.

Çevrede arama yapan ekipler, metro köprüsünün ayağına poşetle gizlenmiş yaklaşık bir kilogram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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