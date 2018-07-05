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Adana'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 09:17 | Son Güncelleme

İçinde koyun ve yem bulunan minibüse bağlı römorkta 60 bin uyuşturucu hap ve 9 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

Adana'da, içinde koyun ve yem bulunan minibüse bağlı römorkta yapılan aramada 60 bin uyuşturucu hap ve 9 kilo 450 gram esrar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri minibüsü Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda yaptığı uygulamada durdurdu.

Eğitimli köpeğin tepki vermesi üzerine içinde koyun ve yem bulunan minibüse bağlı römorkta arama yapıldı.

Aramada, yemler arasına gizlenmiş 60 pakette 60 bin uyuşturucu hap, 47 pakette 9 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Suriye uyruklu T.E. (29), emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.​

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Anahtar Kelimeler:
adana hap uyuşturucu yem

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