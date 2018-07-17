HABER

Adana'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 07:07 | Son Güncelleme

Kentte özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin kent merkezindeki evlerine özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

Söz konusu adreslerde narkotik köpekleri kullanılarak arama yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

PARTNERKimse bunu bilmiyor! İşte korunmasız cinsel ilişkinin yan etkisi...Kimse bunu bilmiyor! İşte korunmasız cinsel ilişkinin yan etkisi...
Adnan Oktar ile Fetullah Gülen arasındaki 6 benzerlikAdnan Oktar ile Fetullah Gülen arasındaki 6 benzerlik
Günlük burç yorumları: 17 Temmuz Salı İrem Su'dan burç yorumları Günlük burç yorumları: 17 Temmuz Salı İrem Su'dan burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana operasyon uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

Kim Milyoner Olmak İster'de kendine aşırı güvenen yarışmacı fena rezil oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de kendine aşırı güvenen yarışmacı fena rezil oldu!

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

İşte Türkiye'nin en 'utangaç' illeri

İşte Türkiye'nin en 'utangaç' illeri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

TRT 1’in Merakla Beklenen Dizisi 1. Bölümüyle Ekranlarda…

TRT 1’in Merakla Beklenen Dizisi 1. Bölümüyle Ekranlarda…

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Tekirdağ Çorlu'daki tren faciası sonrası uzmanlardan çok önemli uyarılar

Tekirdağ Çorlu'daki tren faciası sonrası uzmanlardan çok önemli uyarılar

Adnan Oktar ile Fetullah Gülen arasındaki 6 benzerlik

Adnan Oktar ile Fetullah Gülen arasındaki 6 benzerlik

Günlük burç yorumları: 17 Temmuz Salı İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 17 Temmuz Salı İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.