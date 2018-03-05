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Adana'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş açılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 02:55 | Son Güncelleme

Eve baskın sırasında ekiplere ateş açarak bir polisi yaraladığı ileri sürülen zanlı yakalandı

Adana'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir eve baskın düzenleyen polis ekibine ateş açarak bir polisi yaraladığı ileri sürülen zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Seyhan Araştırma ekipleri, Meydan Mahallesi 39044 Sokak'ta, uyuşturucu operasyonu sırasında ekiplere ateş açarak bir polisi yaralayan kişinin Barış U. (19) olduğunu tespit etti.

Zanlının eşkal bilgilerini alan ekipler, şüphelinin merkez Yüreğir ilçesi Sinan Paşa Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Barış U'nun saklandığı eve operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu operasyonu sırasında bir eve baskın düzenleyen polis ekibine ateş açılması sonucu bir polis hafif yaralanmıştı.

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adana operasyon polise ateş açılması

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