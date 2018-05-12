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Adana'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 09:10 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla salıverildi

Adana'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8’i tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından sokakta uyuşturucu satan zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.G. (39), R.G. (31), Ö.B. (24), S.E. (34), Y.G. (41), M.K. (39), M.Y. (29) ve C.G. (24), çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan M.A. (25) ve Y.E. (30) ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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adana operasyon uyuşturucu

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