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Adana'da üzerindeki figür suya konulduğunda beliren eser ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 10:52 | Son Güncelleme 3 saat önce

Adana'da Suriyeli iki şahsın aracından ele geçirilen ve suya konulduğunda geyik üzerinde elinde ok bulunan kadın figürü çıkan bez üzerine mozaik taşlarla yapılan esere paha biçilemiyor

Adana'da üzerindeki figür suya konulduğunda beliren eser ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesi, İncirlik Park alanına gelen otomobilden şüphelendi.

İHA'nın haberine göre, polis otomobili durdurup kimlik kontrolü yaptığında, şahısların Suriyeli olduğunu belirledi. İki şahsın hareketlerinden şüphelenen polis otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada 117 santimetre uzunluğunda 87 santimetre genişliğinde bir bez üzerine küçük mozaik taşlarla yapılmış kadına benzeyen figür olan eser ele geçirildi.

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ESER MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLDİ

Polis şahısları gözaltına alırken, eserin gerçek mi sahte mi olduğunu belirlemek için müze müdürlüğüne gönderdi. Arkeologlar eseri incelediğinde tahribat olduğundan tam olarak ne olduğu anlaşılmadı ancak eseri suya koyduktan sonra arkeologlar her şeyi ortaya çıkardı.

HAZIRLANAN RAPORDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Hazırlanan raporda eserle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Eserde renkli cam tesseralar (küçük mozaik taş) kullanılmış. Eserin arka yüzünde kenarları bordürle çerçevelenmiş. Bordürlü çerçevenin ortasında bir geyik figürü ve geyik figürü önünde sağ tarafına hafif rastlanır biçimde duran, sağ ayağı, sol ayağın üzerine kıvrılmış, sol elinde bir ok tutan kadın figürü olan mozaik eserdir."

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Bu nedenle eserin 2 bin 863 sayılı "korunması gereken taşınmaz kültür varlığı" niteliği taşıdığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Suriye adana tarihi eser

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
daha durun siz bu sözde misafirler ne haltler karıştıracaklar çok pislik olacak çok demedidemeyin ahada çizdim
nereye çizdin hoşaf
@gakkos2323 herkes anladı ama sen hala yarışmada birinci gelen doğal hoşafta kalmışsın cahil
@levo_tosi tabi zaten hep onlaar geldikten sonra oldu bunlar yoksa bizim insanimiz hic yapmiyyordu ülkede hic böyle seler olmuyordu..
Kim bilir neler gitti.Daha da neler gidecek.Misafiriğin makbulü kısa olandır.Bu ne yaaa.Bi defolup gidemediler.
@erenpasa arkadaşım adam Suriye’den getirmiştir belki dedesinden yadigardır:))
Bütün pislikler bunlardan çıkıyor belki de Kilis e Hatay a atılan roketler de bunların da parmağı var gibi geliyor bana mesela havan gözcüsü gibi yönlendirici olarak. Yapmadıkları adilik kalmadı bunlardan her şey beklenir
dünyada ençok pis dolaşanlar hangi bölgede yaşar bi bakın birde müslüman dediklerimiz avrupada tuvalet yoktur ama ortalıkta kim dışkısını bırakıyo
Benden 50 lira çalışır varmı artıran ?
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