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Adana'da ve Diyarbakır'da art arda saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 19:33 | Son Güncelleme 7 saat önce

Adana'da son dakika patlama haberi! Merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki Hürriyet Polis Karakolu'nun yakınında patlama meydana geldi. Polis merkezinin çok yakınında meydana gelen şiddetli patlama kentin birçok bölgesinden duyulurken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Öte yandan Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde de Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) tahsilat şubesine el yapımı patlayıcı ve el bombası atıldı.

Adana Merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Hürriyet Polis Karakolu'nun yakınında saat 19.10 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Polis merkezinin çok yakınında meydana gelen ve kentin birçok bölgesinden duyulan şiddetli patlama, korku ve endişe yarattı. Patlamanın heman ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SES BOMBASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Hürriyet Polis Merkezi'nin karşısında meydana gelen patlamanın 13 yaşındaki iki çocuğun attığı ses bombasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Maskeli iki kişinin sokağa girdikten kısa süre sonra patlamanın olduğu saptandı. Polis merkezinin karşısında bulunan sokak üzerindeki elektrik direğinin altına bırakılan ses bombasının patlaması sonucu yaralananın olmadığı, çevrede bulunan bazı evlerin camları kırıldığı belirtildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ: HER ŞEY KONTROL ALTINDA

Patlamanın hemen ardından Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı, çalışmaları takip etti. Özel Harekat ekibinin çevrede güvenlik sağladığı bölgede olay yeri incele ekibi de geniş çaplı inceleme başlattı.

Emniyet Müdürü Yıldız, endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek, "Şu an için her şey kontrol altında. Patlama ses bombasından meydana geldi. Konuyla ilgili araştırmalarımız devam ediyor" dedi.

Polis, bombayı bıraktıktan sonra kaçtığı belirtilen maskeli şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DİYARBAKIR'DA DA EL BOMBALI SALDIRI

Öte yandan Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) tahsilat şubesine el yapımı patlayıcı ve el bombası atıldı.

Edinilen ilk bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde bulunan Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tahsilat şubesine el yapımı patlayıcı ve el bombası atıldı. Ölen ve yaralananın olmadığı olayda el bombası patlamazken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Tüm kent sallandı ölü ve yaralı olmaması büyük şans yada saklanıyor:(:(:(
atar kacarsınız tabi haınler cıkında carpısalım adam gıbi
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