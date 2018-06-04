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Adana'da yakalanan İranlı kaçak göçmenler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 18:21 | Son Güncelleme

Kente kaçak yollarla girdikten sonra polis tarafından yakalanan 1'i kadın 2 İranlının, ülkelerinde idam veya hapis cezası alabilecekleri iddiasıyla yaptıkları uluslararası koruma başvurusu kabul edildi - İranlılar güvenli üçüncü bir ülkeye gönderilinceye kadar Türkiye'de kalacak

Adana'da yakalanan ve ülkelerinde idam veya hapis cezası alabileceklerini ileri süren 1'i kadın 2 İranlı kaçak göçmenin, güvenli başka bir ülkeye gönderilinceye kadar Türkiye'de kalmalarına karar verildi.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce polis tarafından yakalanan 51 kaçak göçmen arasındaki 1'i kadın 2 İranlı, ülkelerine gönderilmeleri halinde, idam, hapis cezası veya zulme uğrama durumuyla karşı karşıya kalacaklarını öne sürerek uluslararası koruma başvurusunda bulundu.

Geniş çaplı güvenlik tahkikatından geçirilen iki İranlının başvurusu kabul edildi.

Bu kapsamda iki kaçak göçmenin güvenli üçüncü bir ülkeye gönderilinceye kadar Türkiye'de misafir olarak bulunmalarına izin verildi.

- Olay

Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi Müdürlüğü ekipleri, 6 Mayıs'ta yaptıkları çalışmayla çok sayıda yabancı uyruklunun iki farklı minibüsle kente getirileceğini belirlemişti.

Şehrin girişlerinde önlem alan ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Sarıçam ilçesi İncirlik Park alanındaki uygulama noktasına yaklaşan iki minibüsü durdurmuş, minibüslerde yapılan aramalarda, 31'i Afganistan, 18'i Pakistan ve 2'si İran vatandaşı 51 yabancı uyruklu bulunmuştu.

Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeyi planlayan yabancı uyrukluların polise sundukları belgelerin sahte olduğu tespit edilmişti.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiş, gözaltına alınan iki minibüs sürücüsü ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı.

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