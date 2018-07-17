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Adana'da yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 02:28 | Son Güncelleme

Gıda ürünleri satılan bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Adana'da gıda ürünleri satılan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.

İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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