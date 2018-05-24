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Adana'da yardım etme bahanesiyle hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 22:26 | Son Güncelleme

Merkez Seyhan ilçesinde yaşlıların parasını çaldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yardım etme bahanesiyle yaklaştığı yaşlı kişilerin parasını çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ATM'den para çeken yaşlılara yardım bahanesiyle yaklaşıp paralarını alıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüphelinin Erkan G. olduğunu tespit etti.

Zanlının Kızılay Caddesi'nde bir bankaya ait ATM'nin önünde olduğunu belirleyen güven timi ekipleri, düzenledikleri operasyonla Erkan G'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemleri için 5 Ocak Polis Merkezine götürüldü.

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adana Adana İl Emniyet Müdürlüğü hırsızlık iddiası Seyhan

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