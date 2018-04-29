Adana'da yetimler oyunda buluştu

Adana'da yetim çocuklar, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının düzenlediği etkinlikte buluştu.
Yüreğir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yetim dayanışma günleri kapsamında çok sayıda yetim çocuk bir araya geldi.
Etkinlikte çocuklar, uçurtma uçurup, "halat çekme", "yoğurt kabında şeker bulma", "çuval" ve "koca ayak" yarışlarına katıldı.
Yarışmada birinci gelenlere çeşitli hediyeler verildi.
Adana İHH Yetim Birim Başkanı Mehmet Tekinir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının geleneksel hale getirilen etkinlikle yetim çocukların buluşmasını sağlamak olduğunu belirtti.
Etkinliğe bin 500 kadar çocuğun katıldığını ifade eden Tekinir, bir nebze olsun çocukların tebessüm etmesine vesile olduklarını söyledi.
Etkinliğe katılanlara İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.
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