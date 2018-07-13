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Adana'da yük asansörü düştü: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 11:58 | Son Güncelleme

Adana'da yük asansörü düştü: 3 yaralı

Adana'da inşaat halindeki binada halatı kopan yük asansörünün düşmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki inşaat halindeki bir binada, içinde 3 işçinin bulunduğu yük asansörü halatının kopması sonucu 7. kattan düştü.

Asansörde bulunan sıva ustası Erkan Özcan (30), Cihat Özcan (20) ve Yakup Demir (45) yaralandı.

Yaralılar, 12 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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3 yaralı adana işçi yük asansörü

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