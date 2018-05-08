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Adana'da zabıta ile esnaf arasında gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 13:46 | Son Güncelleme

Merkez Çukurova ilçesinde kafe olarak işletilen bazı barakaların kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılmak istenmesi sırasında esnaf ile zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı - Esnafın zabıta ekiplerine direnmesi üzerine çevik kuvvet ekipleri olaya müdahale etti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kafe olarak işletilen bazı barakaların kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılmak istenmesi sırasında esnaf ile zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı, çevik kuvvet ekipleri olaya müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Seyhan Baraj Gölü'nün Adnan Menderes Bulvarı kıyısındaki yarım adada kafe olarak işletilen bazı barakaları kaçak olduğu gerekçesiyle yıkmak için iş makineleriyle bölgeye gitti.

İşletmecilerin yıkıma izin vermeyip direnmesi üzerine tartışma çıktı. Daha sonra zabıta ekipleriyle işletmeciler arasında gerginlik yaşandı.

Bir kişinin av tüfeğiyle havaya ateş etmesi üzerine durum polise bildirildi. Bölgeye giden çevik kuvvet ekipleri olaya müdahale etti.

Polis, olayda silahı kullandığı ileri sürülen şüpheliyi gözaltına aldı.

Zabıta ekipleri, kafe işletmecilerine tahliye için bir hafta süre vererek, olay yerinden ayrıldı.

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