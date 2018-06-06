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Adana'da zimmet iddiasına ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 18:52 | Son Güncelleme

Müşterilerinin hesaplarından 304 bin lira ve 23 bin avroyu zimmetine geçirdiği iddia edilen tutuklu eski bankacının yargılanmasına devam edildi

Adana'da müşterilerinin hesaplarından 304 bin lira ve 23 bin avroyu zimmetine geçirdiği iddiasıyla hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu eski bankacının yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Akif Oruç ve müşteki taraflar ile avukatları katıldı.

Oruç savunmasında, böyle bir durumu yaşadığı için çok üzgün ve pişman olduğunu belirterek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Banka avukatı ise sanık Oruç'tan şikayetçi olduklarını yineledi.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksik hususların giderilmesi ve tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
adana banka tutuklu sanık zimmet

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