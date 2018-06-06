Adana'da zimmet iddiasına ilişkin dava

Adana'da müşterilerinin hesaplarından 304 bin lira ve 23 bin avroyu zimmetine geçirdiği iddiasıyla hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu eski bankacının yargılanmasına devam edildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Akif Oruç ve müşteki taraflar ile avukatları katıldı.
Oruç savunmasında, böyle bir durumu yaşadığı için çok üzgün ve pişman olduğunu belirterek tahliyesini ve beraatini talep etti.
Banka avukatı ise sanık Oruç'tan şikayetçi olduklarını yineledi.
Mahkeme heyeti dosyadaki eksik hususların giderilmesi ve tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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