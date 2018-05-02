Adana'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Adana'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Tatar'ın kullandığı 01 ZK 978 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesinde Turgut Özal Bulvarı ile Damar Arıkoğlu Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta Kaya Özat idaresindeki 01 SB 469 plakalı otomobille çarpıştı.

Kontrolden çıkan Kaya Özat'ın otomobili daha sonra Hakan Bilgili'nin kullandığı 34 KZ 7853 ve Okan Koçaklı yönetimindeki 01 EYH 42 plakalı otomobillere çarptı.

Kazaların ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yusuf Tatar ile aynı araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi Adana Şehir Hastanesine, diğer sürücüler Özat, Bilgili ve Koçaklı ise kentteki bazı hastanelere kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan bir anne ise ağlayan bebeğini teselli etmeye çalıştı.

Olay nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

