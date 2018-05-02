HABER

Adana'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 02:14 | Son Güncelleme

Adana'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Adana'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Tatar'ın kullandığı 01 ZK 978 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesinde Turgut Özal Bulvarı ile Damar Arıkoğlu Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta Kaya Özat idaresindeki 01 SB 469 plakalı otomobille çarpıştı.

Kontrolden çıkan Kaya Özat'ın otomobili daha sonra Hakan Bilgili'nin kullandığı 34 KZ 7853 ve Okan Koçaklı yönetimindeki 01 EYH 42 plakalı otomobillere çarptı.

Kazaların ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yusuf Tatar ile aynı araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi Adana Şehir Hastanesine, diğer sürücüler Özat, Bilgili ve Koçaklı ise kentteki bazı hastanelere kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan bir anne ise ağlayan bebeğini teselli etmeye çalıştı.

Olay nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Şehidimizin kimliği belli olduŞehidimizin kimliği belli oldu
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
YSK'nın seçmen kararına itiraz edildi!YSK'nın seçmen kararına itiraz edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
otomobil trafik kazası zincirleme trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Yaşadığı yasak aşk iflas ettirdi! Kibariye ihaneti kabul edecek mi?

Yaşadığı yasak aşk iflas ettirdi! Kibariye ihaneti kabul edecek mi?

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Fas'tan flaş İran kararı! Tüm diplomatik ilişkileri kestiler!

Fas'tan flaş İran kararı! Tüm diplomatik ilişkileri kestiler!

İstanbul'da olaylı gece!

İstanbul'da olaylı gece!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Facebook'ta deprem etkisi yaşatan istifa şoku!

Facebook'ta deprem etkisi yaşatan istifa şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.